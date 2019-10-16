Даниил Гиамба, 25-летний афророссиянин, проживающий в деревне Голубое, ушел из дома 30 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы. Рост 192 сантиметра. Худощавый, темнокожий (африканского типа), с черными волосами, кудрявый, курносый. Глаза карие, губы полные.

Одежда. Спортивный костюм темного цвета, футболка темного цвета, джинсовая куртка, кроссовки белого цвета.

Особые приметы. С внутренней стороны левой руки есть татуировка в виде графического льва, растянутого от запястья до локтя.

При себе имел документы на свое имя, айфон-5, ноутбук.

Солнечногорская полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Даниила Гиамбы сообщить по телефонам: 8-495-994-15-15, 8-4962-62-51-36 или 112.