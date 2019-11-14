Зеленоградский театр вновь обратился к классической комедии — 30 ноября в театральном зале ДК (культурного центра «Зеленоград») состоится премьера спектакля «Дон Жуан, или Каменный пир» по Мольеру. В главной роли — Алексей Ермаков.
«Дон Жуан» (1665 год) — одна из самых известных пьес Мольера и один из самых известных литературных образов. Его имя стало нарицательным и синонимом слов «распутник» и «ловелас». Он порочен, циничен, но обаятелен, смел и остроумен. Мольер написал эту пьесу в жанре высокой комедии — приближающейся к драме, где есть не только смешное, но и серьезное, и философское. «Дон Жуан ни с кем не считается: усмирить его пылкую натуру не могут ни смертельная опасность, ни разрушенные судьбы обманутых девушек, ни уговоры родного отца, — анонсирует премьеру „Ведогонь-театр“. — Насмешливо смотрит он на мир, испытывая судьбу и бросая вызов общественной морали и самому небу. Очередная выходка может стоить ему жизни…»
«Ведогонь» уже ставил Мольера — в 2015 году состоялась премьера спектакля «Скупой». Главную роль — скупца Гарпагона — исполнил художественный руководитель театра Павел Курочкин. Спектакль и сейчас в репертуаре театра, увидеть его можно 11 декабря в ДК. В премьерном «Дон Жуане» Курочкин играет Сганареля, слугу главного героя. Также в ролях Зоя Даниловская, Ильдар Аллабирдин, Илья Роговин, Марина Бутова, Сергей Зайцев, Егор Васильев, Павел Грудцов, Федор Липатов, Дмитрий Лямочкин и Анастасия Мунина. Режиссер-постановщик — Артем Галушин, ранее поставивший в «Ведогонь-театре» спектакли «Умная собачка Соня» и «Кабаре Антоши Чехонте».
Купить онлайн или забронировать билет на спектакли с последующим выкупом в кассе можно на сайте «Ведогонь-театра». Можно купить билеты и в новой временной кассе театра — она открыта в торговом центре «Юность» («Детском мире») в корпусе 401 (цокольный этаж). Касса работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, перерыв с 14:30 до 15:00. Телефон: 8(958)817-02-17.
Здание на улице Юности продолжают капитально ремонтировать и перестраивать — театр показывает свои спектакли на других площадках, в основном в культурном центре (КЦ) «Зеленоград». В ноябре и декабре в КЦ пройдут спектакли «Урод», «Дон Жуан», «Убийственный и неповторимый», «Скупой». С 24 декабря в ДК МИЭТ начнутся «ёлки» от «Ведогоня» — новогодняя сказка «Снежная принцесса» (билеты уже в продаже).
Новый спектакль «Чем люди живы» по произведению Л. Н. Толстого «Ведогонь» показал в Боярских палатах СТД, а до того эскиз спектакля с огромным успехом был показан в Ясной Поляне на фестивале «Толстой». Здесь же «Ведогонь» покажет спектакль «Какой уж тут Миколка!» по Достоевскому. Также зеленоградский театр представит свои детские постановки в библиотеке в корпусе 1462. А 17 декабря состоится сотый спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» — он пройдет на новой сцене театра имени Евгения Вахтангова. Афиша на ноябрь и декабрь.