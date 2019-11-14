«Ведогонь» уже ставил Мольера — в 2015 году состоялась премьера спектакля «Скупой». Главную роль — скупца Гарпагона — исполнил художественный руководитель театра Павел Курочкин. Спектакль и сейчас в репертуаре театра, увидеть его можно 11 декабря в ДК. В премьерном «Дон Жуане» Курочкин играет Сганареля, слугу главного героя. Также в ролях Зоя Даниловская, Ильдар Аллабирдин, Илья Роговин, Марина Бутова, Сергей Зайцев, Егор Васильев, Павел Грудцов, Федор Липатов, Дмитрий Лямочкин и Анастасия Мунина. Режиссер-постановщик — Артем Галушин, ранее поставивший в «Ведогонь-театре» спектакли «Умная собачка Соня» и «Кабаре Антоши Чехонте».

Купить онлайн или забронировать билет на спектакли с последующим выкупом в кассе можно на сайте «Ведогонь-театра». Можно купить билеты и в новой временной кассе театра — она открыта в торговом центре «Юность» («Детском мире») в корпусе 401 (цокольный этаж). Касса работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, перерыв с 14:30 до 15:00. Телефон: 8(958)817-02-17.