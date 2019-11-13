Временная театральная касса работает в торговом центре «Юность» («Детский мир») в корпусе 401. Пока к оплате принимаются только наличные, со следующей недели — банковские карты.

Касса «Ведогонь-театра» открыта в цокольном этаже здания. График работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, перерыв с 14:30 до 15:00, понедельник выходной. Сейчас в продаже билеты на репертуар ноября и декабря, а также на новогоднюю сказку «Снежная принцесса» (новогодние спектакли начнутся с 24 декабря в ДК МИЭТ). Телефон кассы: 8(958)817-02-17.

Билеты можно по-прежнему купить и на сайте театра. Здание театра продолжают капитально ремонтировать и перестраивать, поэтому большая часть спектаклей «Ведогоня» идёт в театральном зале ДК (культурного центра «Зеленоград»). А постановки для самых маленьких и читка пьес для зрителей — в библиотеке театра и кино в корпусе 1462.