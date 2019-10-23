Мэрия Москвы утвердила перечень из восьми препаратов, которые будут бесплатно получать три категории больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это люди, перенёсшие острый инфаркт, страдающие мерцательной аритмией и пациенты с высоким уровнем холестерина в крови.

Больные с такими диагнозами находятся в повышенной группе риска по смертности, объясняет заведующий кардио-реанимационным отделением московской больницы № 29 Алексей Эрлих.

«Доказано, что следование медицинским правилам и приём определённых препаратов продлевает жизнь таким пациентам и снижает вероятность развития болезни. Эти вот препараты и включили в утверждённый перечень» , — пояснил он.

Это дезагрегантные препараты прасугрел и тикагрелор — их необходимо пропить в течение года после инфаркта.

Новейшие антикоагулянты апиксабан, дабигатрана этексилат и ривароксабан препятствуют образованию тромбов, снижая риск инсульта. Принимать их нужно пожизненно.

И такие медикаменты, как алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб, назначают больным, когда другие лекарства не приводят к поддержанию необходимого уровня холестерина в крови.

У этих медикаментов нет аналогов. Они входят в список жизненно необходимых, однако не все категории больных имеют возможность получать их на льготной основе. При этом сами препараты достаточно дороги.

Если курс лечения для первых двух категорий больных такими лекарствами обойдётся от 3 до 5 тысяч рублей, то страдающим гиперлипидемией инъекции «кумабов» часто не по карману. Они стоят 25 тысяч рублей в месяц.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространённых причин смертности. Их предотвращение очень важно не только для самого человека, но и для системы здравоохранения в целом, отмечает Алексей Эрлих.

«Помимо сохранения здоровья самого человека, уменьшается нагрузка на систему здравоохранения, уменьшаются затраты на последующую реабилитацию и медикаменты, и что немаловажно снижается моральная нагрузка на родственников. Надеюсь, что никаких организационных проблем с выдачей этих препаратов не будет» , — добавил врач.

Лекарства будут назначать только по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса. Антикоагулянты можно будет получить уже в ближайшие дни. Остальные препараты будут доступны с 1 января. Сколько точно человек смогут теперь сэкономить, пока неизвестно, но ежегодно сотни зеленоградцев госпитализируют с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.