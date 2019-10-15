Нападение с ножом на 29-летнего зеленоградца попало на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина поджидал свою жертву у подъезда жилого дома, стоя спиной к камере.

Когда он, закуривая на ходу, поравнялся со злоумышленником, тот неожиданно схватил его и несколько раз попытался нанести удар ножом. Жертве удалось отбиться и убежать от напавшего на него преступника, однако минимум один удар достиг своей цели. Инцидент произошел около шести вечера в воскресенье, 13 октября. Видеозапись нападения опубликована на сайте УВД.

Раненый мужчина смог добраться до контрольно-пропускного пункта ГИБДД, расположенного на той же улице Крупской в 19-м микрорайоне. Дежурные вызвали пострадавшему «скорую», на которой его доставили в больницу.

С проникающим ранением в брюшную полость его сразу госпитализировали в реанимационное отделение и экстренно прооперировали. Пациент находится в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании. Медицинскую помощь ему оказывают в полном объеме, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы.

Нападавшего, ранее судимого 44-летнего местного жителя, задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в полиции.