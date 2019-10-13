Раненный ножом мужчина пришел за помощью в ГИБДД. Видео 13.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Мужчина с ножевым ранением обратился к сотрудникам дорожной полиции, дежурившим в воскресенье на контрольно-пропускном пункте зеленоградской ГИБДД на улице Крупской.

Ему незамедлительно вызвали «скорую», а подозреваемого в нанесении телесных повреждений задержали по горячим следам и доставили в территориальный отдел полиции. По данным Рен ТВ, задержанный имеет судимость.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в полиции, подозреваемый ранил 29-летнего оппонента ножом во время разгоревшегося между мужчинами конфликта. Суть ссоры в полиции не пояснили, поскольку проверка инцидента не окончена.

Ранее в этот день, 13 октября, некоторые СМИ распространили информацию о нападении на пост ГИБДД. Якобы неизвестный, вооруженный ножом, пришел в ГИБДД, где напал на одного из сотрудников и тяжело ранил его. В одном из сообщений даже назвали имя, фамилию и возраст пострадавшего офицера. Позже издание уточнило, что это данные пострадавшего мужчины, который обратился за помощью.

В главном управлении МВД по городу Москве нам сообщили, что информация о получении телесных повреждений сотрудниками зеленоградской ГИБДД не соответствует действительности. Официальную информацию полиция разместила на своем сайте.

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