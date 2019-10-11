19 микрорайон ждет масштабная перестройка: снос старых пятиэтажек, строительство нового жилья, социальных объектов и дорог. Власти объявили начало публичного обсуждения, но пока не представили сам проект. Его обсуждают районные депутаты.



Слушания анонсировали префектура и управа. Проект планировки 19 микрорайона выставят в управе района Крюково (корпус 1444, 1 этаж, кабинет № 11) с 18 по 24 октября. Открыто будет с понедельника по четверг 8:00—17:00, пятница 8:00—15:45, перерыв с 12:00 до 12:45, в выходные — с 10:00 до 15:00. Собрание участников слушаний состоится 31 октября в 19:00 в школе №2045 в корпусе 2312. Чтобы зарегистрироваться в качестве участника слушаний, надо прийти пораньше, за полчаса до начала.



Это всё, что сейчас сообщается о проекте, который затронет множество людей. На момент публикации пояснительной записки и схемы проекта планировки микрорайона ещё не было — проект обсуждают депутаты, документы будут опубликованы на следующей неделе, пояснили «Зеленоград.ру» в управе района Крюково. Формально власти выполнили условия градостроительного кодекса Москвы: «Оповещение о проведении публичных слушаний не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции».

Когда более детальная информация о проекте реконструкции 19-го микрорайона станет доступна, «Зеленоград.ру» опубликует отдельный материал о нём. Пока известно, что в 19 микрорайоне по программе реновации снесут почти все старые дома: 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. Сейчас утверждено строительство трех новых многоэтажных домов для переселения на Овражной улице, возле Георгиевского проспекта. Два уже строятся, третий начнут строить в следующем году.

Проект планировки 19 микрорайона обсуждался на публичных слушаниях еще в 2011 году и был одобрен с рядом поправок. В 2012-м градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки, предусматривающий снос малоэтажных домов и строительство новых 14-17-этажных с переселением жителей. Затем город принялся искать инвесторов — строительство жилых домов и снос старых с переселением людей предполагалось полностью возложить на частную компанию. Желающих не нашлось даже после решения властей построить первые два дома за свой счет. Точку в истории поставила программа реновации — город будет строить, сносить и переселять за свой счет.