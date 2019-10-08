Открылся кинотеатр в ТЦ «Панфиловский». Там есть вип-залы с мягкими диванами и подушками 08.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Заработали три из четырех залов в новом кинотеатра «Релизпарк» — он находится на втором этаже торгового центра. Билеты можно покупать онлайн. Билеты стоят от 150 до 400 рублей.

Сейчас открыты три зала: на 114 и 64 места, а также вип-зал с мягкими диванами и подушками на 50 мест. На следующей неделе откроется ещё один вип-зал на 50 мест, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации кинотеатра.

На этой неделе идут три премьерных кинофильма — «Джокер» (США), «К звездам» (Бразилия-США), «Герой» (Россия) и мультфильм «Эверест» (Китай-США).

Приобрести билеты можно на сайте кинотеатра (надо выбрать фильм и сеанс) или в кассах непосредственно в кинотеатре. Возврат билетов — теми же способами. Пока на сайте доступно расписание фильмов на два дня.

«Релизпарк» работает с 10:00 до 2:00. Вход на поздние сеансы (ТЦ закрывается в 22:00) — по лестнице. Она находится справа от входа в торговый комплекс — надо будет обойти здание.

Кинотеатр планировали открыть 3 октября, но задержались с наладкой оборудования. Залы оборудованы новейшими акустическими и проекционными системами. Цифровое оборудование — последнего поколения моделей Barko с возможностью показа от 48 до 64 кадров в секунду.

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