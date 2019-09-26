Четырехзальный кинотеатр откроется на втором этаже торгового центра.

Кинотеатр «Релизпарк» занял помещение, где раньше работал магазин «Глория джинс», плюс дополнительные соседние площади. Общая вместимость четырех залов — 350 мест, два из них повышенной комфортности, с диванами, на которых можно лежать, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации «Панфиловского». Залы с диванами рассчитаны на 60 мест каждый, два других — на 120 и 80 мест.

Здесь будут показывать фильмы, которые идут в крупных сетевых кинотеатрах, то есть прокатные новинки. В частности, на 3 октября запланирован показ фильма «Джокер» (триллер, США). Расписание сеансов, репертуар, стоимость билетов, возможность покупки через интернет пока уточняются.

Торговый центр закрывается в 22:00. Вход на поздние сеансы — по лестнице. Она находится справа от входа в торговый комплекс — надо будет обойти здание. К открытию кинотеатра администрация «Панфиловского» сделает навигацию, чтобы посетители нашли вход.