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Четырехзальный кинотеатр готовят к открытию в торговом комплексе «Панфиловский». Смотрите, каким он будет 13.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Кинотеатр с мягкими диванами планируется открыть в «Панфиловском» 1 сентября, но, возможно, это произойдёт раньше. Здесь будут показывать фильмы, которые идут в крупных сетевых кинотеатрах.

Кинотеатр разместится на втором этаже торгового центра возле фуд-корта. Ему отдано помещение, где раньше работал магазин «Глория Джинс», плюс дополнительные площади. Общая вместимость четырех залов — 350 мест, два из них повышенной комфортности, с диванами, на которых можно лежать, сообщили Zelenograd.ru в администрации «Панфиловского». Рядом с кассами откроют кинобар.

Название кинотеатра — «Релизпарк». Управляет им компания, работающая под брендом «ПаркСинема» , — это четыре кинотеатра в городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Репертуарная политика компании — рейтинговые премьеры боевиков, мультфильмов, кинодрам, фантастики и триллеров в основном иностранного производства.

В Зеленограде сейчас работают кинотеатры «Каро-фильм» в ТРЦ «Иридиум» и «Синема Парк» в «Зеленопарке». В 1 микрорайоне есть небольшой клубный кинотеатр «Кинематограф».

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