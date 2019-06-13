Кинотеатр с мягкими диванами планируется открыть в «Панфиловском» 1 сентября, но, возможно, это произойдёт раньше. Здесь будут показывать фильмы, которые идут в крупных сетевых кинотеатрах.

Кинотеатр разместится на втором этаже торгового центра возле фуд-корта. Ему отдано помещение, где раньше работал магазин «Глория Джинс», плюс дополнительные площади. Общая вместимость четырех залов — 350 мест, два из них повышенной комфортности, с диванами, на которых можно лежать, сообщили Zelenograd.ru в администрации «Панфиловского». Рядом с кассами откроют кинобар.

Название кинотеатра — «Релизпарк». Управляет им компания, работающая под брендом «ПаркСинема» , — это четыре кинотеатра в городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Репертуарная политика компании — рейтинговые премьеры боевиков, мультфильмов, кинодрам, фантастики и триллеров в основном иностранного производства.