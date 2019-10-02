Историческая программа и ремесленная мастерская

На площади Юности появятся реконструкторы в образе вояк Пушкарского приказа, писарей, поваров и музыкантов времен Алексея Михайловича Тишайшего — второго русского царя династии Романовых. Они расскажут об особенностях воинской службы, покажут, как заряжать старинное оружие и устроят интерактивные исторические сценки.

В шале №1 (этот павильон расположен ближе к парковке возле улицы Юности и карусели) реконструкторы откроют ремесленную мастерскую — печатный двор. Мастер образца XVII века покажет, как работал печатный станок эпохи Московского царства, как изготавливали лубочные картинки. Посетили сами смогут их отпечатать. Писарь обучит гостей основам полуустава и скорописи (виды кириллического письма, возникшие в XIV веке)



Расписание мастерской: будни — 14:00—15:00, 16:00—17:00, 19:00—20:00, выходные — 13:00-14-00, 15:00—16:00, 17:00—18:00, 19:00—20:00.