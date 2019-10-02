Гастрономический фестиваль с фермерскими продуктами и развлекательной программой — мастер-классами, исторической реконструкцией и фолк-концертами — пройдет на площади Юности с 4 по 13 октября. Рассказываем о программе.
Торговые домики будут работать по будням с 11:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 22:00. Обещают разнообразную фермерскую продукцию: мясо, рыбу, сыры, творог, мёд, а также кондитерские изделия и выпечку.
На площади Юности появятся реконструкторы в образе вояк Пушкарского приказа, писарей, поваров и музыкантов времен Алексея Михайловича Тишайшего — второго русского царя династии Романовых. Они расскажут об особенностях воинской службы, покажут, как заряжать старинное оружие и устроят интерактивные исторические сценки.
В шале №1 (этот павильон расположен ближе к парковке возле улицы Юности и карусели) реконструкторы откроют ремесленную мастерскую — печатный двор. Мастер образца XVII века покажет, как работал печатный станок эпохи Московского царства, как изготавливали лубочные картинки. Посетили сами смогут их отпечатать. Писарь обучит гостей основам полуустава и скорописи (виды кириллического письма, возникшие в XIV веке)
Расписание мастерской: будни — 14:00—15:00, 16:00—17:00, 19:00—20:00, выходные — 13:00-14-00, 15:00—16:00, 17:00—18:00, 19:00—20:00.
В том же шале №1 пройдут мастер-классы — как готовить традиционные осенние блюда XVII века. А именно, щучьи головы с чесноком и пряженые пирожки с маком.
Расписание мастер-классов: будни — 13:00—14:00, 15:00—16:00, 18:00—19:00, 20:00—21:00, выходные — 12:00—13:00, 14:00—15:00, 16:00—17:00, 18:00—19:00, 20:00—21:00.
На сцене выступят музыканты, играющие на русских народных инструментах.
Расписание выступление: будни — 17:00—17:40, 18:00—18:40, выходные — 17:00—17:40, 18:00—18:40, 19:00—19:40, 20:00—20:40.
В переходе от Манежной площади к площади Революции устроят выставке «Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин», На выставке представят 21 экспонат — тракторы производства СССР (и современной России), США, Италии, ФРГ и Австрии. Их привезет чебоксарский Научно-технический музей истории трактора. Самая старинная машина на выставке — трактор Fordson 1917 года сборки.
На Красной площади устроят гонки на мини-электротракторах, поле с колосящимися злаками, большой концерт этнической музыки. На площади Революции — гонки на радиоуправляемых тракторах и гончарную мастерскую.
Остальные площадки фестиваля — не центральные. На ближайшей к Зеленограду площадке в Митино (улица Митинская, 31, недалеко от метро) устроят реконструкцию отечественных кинофильмов 50-70 годы ХХ века. Посетители смогут перевоплотиться в героев советской киноклассики и создать свой актерский ансамбль. Для детей откроют школу мультипликаторов.
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