Тепло в социальные учреждения стали подавать по их заявкам с пятницы, 20 сентября.
К понедельнику все детские сады, школы и медучреждения Зеленограда будут подключены к отоплению, сообщили Zelenograd.ru в компании МОЭК.
Когда отопление включат в домах, неизвестно — соответствующего постановления правительства пока нет. По закону, решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.
На несколько дней в город пришел «арктический» холод, но на следующей неделе синоптики обещают потепление до среднесуточной температуры +15. Одновременно сервис «Яндекс.Погода» показывает другую картину: сохранится прохладная погода со среднесуточной температурой ниже 8 градусов тепла: +8 днем и +2 ночью.
Исходя из оптимистичных прогнозов про «бабье лето» до конца сентября, тепло в домах включат в первых числах октября, предположил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Сергей Галустов. Он добавил, что в Зеленограде готовы запустить отопление в течение двух-трех суток сразу после команды правительства Москвы.
Отопительный период в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году — 28 сентября, в 2016 году — 20 сентября, в 2015-м — 4 октября.
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