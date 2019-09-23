Хроника включения отопления 23.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Главный вопрос дня — когда в доме включат отопление? Ведём хронику включения отопления — пишите в редакцию или в комментариях, если у вас уже включили (корпус или хотя бы микрорайон).

Постановления правительства о подключении к отоплению жилых домов еще нет, но в некоторых домах тепло уже появилось. Как это возможно? В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) пояснили, что в ряде случаев действительно при подключении объектов социальной сферы вместе с ними запитываются и жилые дома, если находятся на одном с ними тепловом узле. По состоянию на 23 сентября в Москве подключено около 2,4 тысячи таких домов.

Итак, откуда есть сообщения о включённом отоплении (список в порядке поступления информации, часто это не весь микрорайон, а только отдельные корпуса):

  • 20-й микрорайон
  • 6-й микрорайон
  • 1-й микрорайон
  • Ржавки
  • Берёзовая аллея
  • 16-й микрорайон
  • МЖК
  • 15-й микрорайон

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