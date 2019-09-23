Главный вопрос дня — когда в доме включат отопление? Ведём хронику включения отопления — пишите в редакцию или в комментариях, если у вас уже включили (корпус или хотя бы микрорайон).
Постановления правительства о подключении к отоплению жилых домов еще нет, но в некоторых домах тепло уже появилось. Как это возможно? В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) пояснили, что в ряде случаев действительно при подключении объектов социальной сферы вместе с ними запитываются и жилые дома, если находятся на одном с ними тепловом узле. По состоянию на 23 сентября в Москве подключено около 2,4 тысячи таких домов.
Итак, откуда есть сообщения о включённом отоплении (список в порядке поступления информации, часто это не весь микрорайон, а только отдельные корпуса):
- 20-й микрорайон
- 6-й микрорайон
- 1-й микрорайон
- Ржавки
- Берёзовая аллея
- 16-й микрорайон
- МЖК
- 15-й микрорайон
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