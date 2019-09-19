На территорию центрального региона России распространилась «глубокая и обширная тропосферная ложбина» из Арктики, говорят в Гидрометцентре. Именно поэтому ночная температура опустилась на 4-5 градусов ниже многолетней нормы и составит не больше +4 градусов.

ЦОДД просит водителей отказаться от использования автомобилей 19 сентября вечером и пользоваться общественным транспортом. По сообщению МЧС, вечером в Москве ожидаются первые минусовые температуры, от -1 до -3 градусов. При такой температуре на дорогах может образоваться гололедица. Неблагоприятные погодные условия продержатся в городе до выходных.

А в воскресенье по арктической ложбине пройдет циклон из Скандинавии и ухудшит погоду. Днем ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег с температурой не больше +7 градусов. Ночью будет 0 градусов. В Гидрометцентре подчеркивают, что такая температура больше характерна для середины октября.

На следующей неделе по прогнозам центра «Фобос» будет короткое бабье лето и начнется с понедельника. По мнению Гидрометцентра потепление начнется 25 сентября. Температура на следующей неделе может подниматься до +16, а по ночам не будет падать ниже +5.