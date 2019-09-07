На городском пруду открылась лодочная станция 07.09.2019 ZELENOGRAD.RU

После длительного ремонта на городском пруду открылась лодочная станция. Она расположена рядом с новым пешеходным мостом со стороны парка Победы. Здесь в прокат дают двух-, трех- и четырех-местные лодки на полчаса или на час. Стоимость от 300 рублей.

Залог — 1000 рублей. Дети до 16 без взрослых не допускаются. В прокате пока только весельные лодки, но в будущем обещают и катамараны.

Ещё один лодочный прокат работает на Школьном озере.

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