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Браки с иностранцами начнут регистрировать в зеленоградском загсе 30.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский загс начнет принимать заявления на регистрацию брака с гражданами дальнего зарубежья с 1 сентября.

Вместе с зеленоградским в этот же день для таких браков откроются еще десять столичных отделов записи актов гражданского состояния.

Число отделов, получивших право регистрировать браки с иностранцами из дальнего зарубежья, растет вместе и в связи с количеством подобных обращений, объяснила агентству «Москва» начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. Только летом столичные загсы зарегистрировали более 450 браков с иностранцами, а на сентябрь запланировано уже 200 таких церемоний.

«Теперь для желающих узаконить свои отношения с гражданами дальнего зарубежья будет доступно больше необычных площадок, которые продолжают набирать популярность среди москвичей», — добавила Ефремова.

Она рассказала, в какие из «новых» отделов нужно подать заявление, чтобы провести церемонию бракосочетания, например, в башнях Москва-Сити «Федерация» или «Меркурий» или в знаменитых исторических усадьбах. Что за необычные площадки доступны для иностранных браков в Зеленограде, в сообщении не уточняется.

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