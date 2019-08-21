О бесплатной пересадке с Московских центральных диаметров — нового «наземного метро», которое пойдёт в том числе из Зеленограда, — на подземку и снижении стоимости проезда (очевидно, в сравнении с существующими тарифами в пригородных поездах) заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сами тарифы [будут] максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что значительно будет уменьшена еще и цена билетов. Насколько — мы в ближайшее время примем решение, согласуем с нашими коллегами из Московской области и утвердим», — сказал Собянин.

Ранее власти рассматривали три варианта расчета тарифов на МЦД. Один из них подразумевал 38 рублей в пределах условной «старой Москвы», 45 рублей — в пределах «большой Москвы», куда попадает и станция Крюково. В этом случае проезд на МЦД + метро может действительно оказаться дешевле, чем плата за проезд на нынешней электричке МТППК и затем за проезд на метро.

Оплатить проезд можно будет с помощью карты «Тройка», банковскими картами с функциями PayPass и PayWave и смартфонами с NFC — как в кассах, так и непосредственно на турникетах.