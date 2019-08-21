О бесплатной пересадке с Московских центральных диаметров — нового «наземного метро», которое пойдёт в том числе из Зеленограда, — на подземку и снижении стоимости проезда (очевидно, в сравнении с существующими тарифами в пригородных поездах) заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сами тарифы [будут] максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что значительно будет уменьшена еще и цена билетов. Насколько — мы в ближайшее время примем решение, согласуем с нашими коллегами из Московской области и утвердим», — сказал Собянин.
Ранее власти рассматривали три варианта расчета тарифов на МЦД. Один из них подразумевал 38 рублей в пределах условной «старой Москвы», 45 рублей — в пределах «большой Москвы», куда попадает и станция Крюково. В этом случае проезд на МЦД + метро может действительно оказаться дешевле, чем плата за проезд на нынешней электричке МТППК и затем за проезд на метро.
Оплатить проезд можно будет с помощью карты «Тройка», банковскими картами с функциями PayPass и PayWave и смартфонами с NFC — как в кассах, так и непосредственно на турникетах.
Собянин также отметил, что МЦД «дает в полтора раза увеличение скорости движения пассажиров и на треть больше пассажирских мест в вагонах». Вагоны действительно вместительные, но такое увеличение скорости проезда возможно будет только для некоторых маршрутов, где МЦД даст возможность уменьшить число пересадок. Кроме того, похоже, что расчеты мэрии не учитывают реальность — время на пересадку и ожидание.
Почти треть наших читателей, принявших участие в опросе, планируют использовать МЦД вместо 400-х автобусов и метро, потому что им удобен этот маршрут и новые пересадки.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.