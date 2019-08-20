Стелу, примерно копирующую утраченный памятник советской науке, установили 20 августа на газоне на пересечении Центрального проспекта и Солнечной аллеи. Модель атома закреплена на трех опорах. Позже её подсветят.

Дизайн стелы сделан по проекту студентки МИЭТа Натальи Никитушиной. Два года назад проект участвовал в конкурсе и победил. Перед участниками конкурса ставили задачу использовать мотивы мирного атома как символа Зеленограда, города микроэлектроники, и соответствовать архитектурно-планировочному решению окружающей среды.