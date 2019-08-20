Стелу, примерно копирующую утраченный памятник советской науке, установили 20 августа на газоне на пересечении Центрального проспекта и Солнечной аллеи. Модель атома закреплена на трех опорах. Позже её подсветят.
Дизайн стелы сделан по проекту студентки МИЭТа Натальи Никитушиной. Два года назад проект участвовал в конкурсе и победил. Перед участниками конкурса ставили задачу использовать мотивы мирного атома как символа Зеленограда, города микроэлектроники, и соответствовать архитектурно-планировочному решению окружающей среды.
Композиция в общих чертах напоминает прежнюю, стоявшую на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов и снесенную в 2008 году из-за расширения Панфиловского проспекта. На ней в разное время размещались лозунги «Изобретай! Совершенствуй! Внедряй!», «Достижения науки — в производство!», «Слава советской науке!» — и просто «Зеленоград». На новой стеле никаких надписей нет. Хотя эта тема и обсуждалась.
«Выросло поколение, которое не помнит, как стела выглядела изначально, — сказала в интервью Zelenograd.ru главный архитектор округа Анжела Игнатьева. — На мой взгляд, надписи будут мешать автомобилистам. Как только возникает какой-то шрифт, пусть даже крупный, который требует прочтения, — люди будут притормаживать, выходить, смотреть».
На создание арт-объекта и благоустройство газона, на котором он стоит, ушло более 17 миллионов рублей. Высота конструкции составляет чуть менее 11 метров. Пьедестал и столбы выполнены из полимер-бетона, кольца — из нержавеющей стали с напылением нитрид-титана под бронзу. Обручи сделаны из нержавеющей стали. К стеле нельзя подойти — если только перебежать проезжую часть не по переходу.
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