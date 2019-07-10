Веранда, больше похожая на сцену, находится рядом с кинотеатром «Электрон». С 7:00 до 22:00 — бадминтон, пинг-понг, фрисби, студия йоги, школа танцев, фитнес и лекции о здоровом образе жизни. Всё это бесплатно.
Спортивные игры и занятия устраивают в рамках проекта «Здоровая Москва». Спортивный инвентарь выдают бесплатно, брать с собой что-либо не нужно. Сейчас большую часть расписания занимают спортивные игры и танцы — сальса, вальс, танго, латина, dans hall, — также в программе беговые и силовые тренировки. Пока доступно расписание только до 14 июля, затем оно обновится.
Веранды будут открыты до конца лета. Одновременно продолжает работать павильон «Здоровая Москва» (слева от «Электрона», если встать к нему лицом) — здесь взрослые могут пройти диспансеризацию.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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