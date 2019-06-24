Развалины корпуса 901А мозолят глаза больше десяти лет. За это время там построили всего один этаж. Но теперь там все-таки началось движение — ведутся инженерно-геологические работы, предваряющие начало строительства нового дома. По планам, его построят в 2020—2021 годах.

На месте работает компания «Мосгоргеотрест» — ей предстоит бурить инженерно-геологические скважины, исследовать грунты. Это необходимая стадия проектных работ в любом капитальном строительстве. В «Управлении гражданского строительства» (заказчик работ) подтвердили, что началась подготовка к строительству. Проектированием нового жилого дома в 9 микрорайоне занимается «Зеленоградпроект».