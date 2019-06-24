Развалины корпуса 901А мозолят глаза больше десяти лет. За это время там построили всего один этаж. Но теперь там все-таки началось движение — ведутся инженерно-геологические работы, предваряющие начало строительства нового дома. По планам, его построят в 2020—2021 годах.
На месте работает компания «Мосгоргеотрест» — ей предстоит бурить инженерно-геологические скважины, исследовать грунты. Это необходимая стадия проектных работ в любом капитальном строительстве. В «Управлении гражданского строительства» (заказчик работ) подтвердили, что началась подготовка к строительству. Проектированием нового жилого дома в 9 микрорайоне занимается «Зеленоградпроект».
Корпус 901А начинал строить частный инвестор на условиях долевого финансирования — граждане купили там жильё заранее, а в итоге потеряли деньги и остались без квартир. Дом задумывался 23-этажным на 214 квартир. По новым планам властей, он будет ниже — примерно в 15 этажей (предельная высота здания — 55 метров). Проектировщикам надо предусмотреть 55 квартир с конкретными параметрами для пострадавших дольщиков, с учетом резерва квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. По данным Москомстройинвеста, в этом реестре сейчас 27 человек.
Остальные квартиры в будущем доме, вероятно, будут продавать. Квартиры дольщиков — это около 20% от общей площади квартир в этом корпусе. Запланированы строительство 1, 2, 3 и 4-комнатных квартир. 45% из них — двухкомнатные площадью 55-65 квадратных метров. В квартирах будет только чистовая отделка.
Строительство корпуса 901А остановилось 11 лет назад. Правительство Москвы заключило контракт с ООО «Виром-Инвест» в 2003 году, работы начались в 2006-м и были остановлены в 2008-м из-за отсутствия у инвестора разрешения на строительство. Подвал и первый этаж — всё, что успели построить. В дальнейшем объект был признан самовольным строительством. Теперь корпус 901А построят за счет городского бюджета. Перед началом стройки предстоит разобрать то, что осталось от первого этажа, подвала и теплового пункта.
Недалеко от развалин «долевого» дома, у Солнечной аллеи, возводят первый корпус по программе реновации — сноса пятиэтажек и переселения жителей в новые дома. Строительство еще двух корпусов по той же программе запланировано на 2020-2022 годы, то есть, в 9 микрорайоне будет одновременно несколько больших строек.
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