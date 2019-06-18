Предприниматель Арсен Костанян отдал за два пустующих помещения в 1 микрорайоне и на улице Юности больше 150 миллионов рублей. Оба находятся на первых этажах и выходят на оживленные улицы. Возможно, там откроют магазины или рестораны.

В ходе торгов по обоим помещениям Костанян поднял стартовую цену с 44 до 83 миллионов и обошел семерых конкурентов. В их числе были сеть универсамов «Великий» и соучредитель зеленоградского торгового дома «Юность» и салона «Яна» Андрей Окунь.