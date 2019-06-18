Предприниматель Арсен Костанян отдал за два пустующих помещения в 1 микрорайоне и на улице Юности больше 150 миллионов рублей. Оба находятся на первых этажах и выходят на оживленные улицы. Возможно, там откроют магазины или рестораны.
В ходе торгов по обоим помещениям Костанян поднял стартовую цену с 44 до 83 миллионов и обошел семерых конкурентов. В их числе были сеть универсамов «Великий» и соучредитель зеленоградского торгового дома «Юность» и салона «Яна» Андрей Окунь.
Это одинаковые помещения в жилых домах — в корпусе 315 и 117 - каждое 540 квадратных метров. Первое находится в на улице Юности, возле остановки «Музыкальная школа», второе — на проспекте Генерала Алексеева, у остановки «1-й торговый центр».
Что планирует открыть в этих домах предприниматель Арсен Костанян, пока неизвестно. Он является совладельцем магазина кожаных изделий «Верди-М», который работал в корпусе 931 (сейчас не работает), а также учредителем нескольких фирм, занимающихся торговлей продуктами, ресторанным и туристическим бизнесом.
В 315-м корпусе работает небольшой продуктовый магазинчик, в 117-м — сетевой универсам «Верный». Проданные помещения принадлежали городу, на продажу их выставил департамент городского имущества. 84% участников опроса Zelenograd.ru считают, что департамент — неэффективный собственник нежилых помещений.
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