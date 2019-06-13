Пока помещением в корпусе 316 владел город, в нем никто не задерживался надолго. В разное там время были магазины «Утконос» и «Перекресток-экспресс», оба закрылись. Три года назад закрылось работавшее в этом здании кафе и бильярдный клуб «Пул Хаус» — из-за резко возросшей арендной платы. Сейчас в корпусе 316 работает небольшой несетевой продуктовый магазин.

Костанян — совладелец магазина кожаных изделий «Верди-М», который работал в корпусе 931, но закрылся. Также предприниматель является учредителем нескольких фирм, занимающихся торговлей продуктами, ресторанным и туристическим бизнесом. Узнать планы нового собственника помещения в корпусе 316 пока не удалось.