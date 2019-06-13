Предприниматель Арсен Костанян выкупил у города пустующее помещение на первом этаже корпуса 316 — это здание на улице Юности, у остановки «Музыкальная школа». Торги за помещение площадью 540 квадратных метров начались с 44 миллионов, но Костанян поднял цену до 83-х.
Пока помещением в корпусе 316 владел город, в нем никто не задерживался надолго. В разное там время были магазины «Утконос» и «Перекресток-экспресс», оба закрылись. Три года назад закрылось работавшее в этом здании кафе и бильярдный клуб «Пул Хаус» — из-за резко возросшей арендной платы. Сейчас в корпусе 316 работает небольшой несетевой продуктовый магазин.
Костанян — совладелец магазина кожаных изделий «Верди-М», который работал в корпусе 931, но закрылся. Также предприниматель является учредителем нескольких фирм, занимающихся торговлей продуктами, ресторанным и туристическим бизнесом. Узнать планы нового собственника помещения в корпусе 316 пока не удалось.
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