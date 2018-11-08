Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на пульт «101» в 9:13. Спасатели были на месте менее чем через пять минут и в 9:29 локализовали пожар, а в 9:35 ликвидировали.

Из здания эвакуировали около 160 человек. Двоих спасли, выведя из горящего помещения с помощью «специальных технических средств».