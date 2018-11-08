Пожар в одном из зданий, именуемых в народе «клюшками», произошел утром в среду, 7 ноября.
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на пульт «101» в 9:13. Спасатели были на месте менее чем через пять минут и в 9:29 локализовали пожар, а в 9:35 ликвидировали.
Из здания эвакуировали около 160 человек. Двоих спасли, выведя из горящего помещения с помощью «специальных технических средств».
Возгорание произошло в помещении Научно-исследовательского института материаловедения, распложенного на третьем этаже семиэтажного офисно-производственного здании в Южной промзоне по адресу: Георгиевский проспект, дом 5, строение 2. Как сказали Zelenograd.ru в МЧС, загорелись двигатели размещенных там станков.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Никто не пострадал. В тушении участвовали 38 спасателей и 8 единиц спецтехники.
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