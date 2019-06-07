Магазин электроники «Ситилинк» открылся в корпусе 1104 на цокольном этаже 7 июня. Это сеть магазинов, продающая компьютерную, цифровую и бытовую технику по доступным ценам.

Сам себя «Ситилинк» называет электронным дискаунтером. В магазине стоят терминалы для заказов, кассы и пункт выдачи заказов с сайта citylink.ru. В ассортименте «Ситилинка» более 65 тысяч наименований электроники.

До 9 июня включительно в магазине акции и розыгрыши, связанные с открытием. Например, при покупке на 1000 рублей — техника за рубль в подарок. Часы работы 10:00—21:00.