20 метров трансбарьерного ограждения сделают на Крюковской площади возле торговых палаток. Это место, где автобусы четыре раза выкатывались на тротуар и врезались в цветочную палатку. Чудом никто из пешеходов не пострадал.

Тротуар шириной в несколько метров — между торговыми павильонами Крюковского рынка и проезжей частью в районе Крюковской площади, где находится зона высадки из автобусов, — вмещает потоки людей, идущих в обе стороны. В самом узком месте неоднократно случались происшествия: высадив людей, автобусы не поворачивали к отстойной площадке, а въезжали на тротуар и упирались в павильон «Цветы». Проход вдоль рынка потерял больше двух метров после расширения проезжей части на Крюковской площади в 2011 году.



Ограждения поставят между тротуаром и проезжей частью от палатки «Цветы» и дальше в сторону станции Крюково, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Сделать это поручено зеленоградским «Автомобильным дорогам» до 15 августа.



Забор вдоль дороги обезопасит пешеходов от выкатывания автобусов на тротуар, но не решит проблему узкого прохода. В апреле на рынке открыли вещевой шатер, о котором говорили, как о замене тротуару, — по нему можно проходить от места высадки из автобусов к станции Крюково. Но назвать его «дублером тротуара» нельзя — это не прямой проход, он занимает больше времени и открыт не круглосуточно, а в часы работы рынка.

Окончательно же решить проблему узкого тротуара — убрать с прохода палатки, — обещают только после завершения застройки Крюковской площади торговыми центрами. По оптимистичным прогнозам — в 2020 году. Сейчас в глубине рынка строят второе здание — ресторанный комплекс. Потом будут строить третье — большой торговый центр.