Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?

Тротуар шириной в несколько метров — между торговыми павильонами Крюковского рынка и проезжей частью в районе Крюковской площади, где находится зона высадки автобусов — вмещает потоки людей, идущих в обе стороны. Кроме того, в самом узком месте неоднократно случались происшествия: автобусы выезжали на тротуар. Пешеходную зону пытались расширить, подвинув часть павильонов, но это не дало заметного эффекта.

Теперь в префектуре пообещали, что еще до конца года к существующему проходу добавят еще один: его сделают позади торговых павильонов, на месте вещевого рынка. Сейчас на рынке меняют палатки и готовы оставить место для пешеходов.

«Узкий тротуар получился, когда реконструировали саму площадь и пространство под эстакадой, чтобы разнести остановки для маршруток, общественного транспорта и парковки для личного транспорта, — рассказал префект Зеленограда Анатолий Смирнов 8 августа на встрече с жителями. — За нами был грех, мы залезли на территорию собственника земли, отрезали часть его земли… Тротуар из-за этого получился минимальным».

Павильоны операторов связи, магазины, аптека и другие торговые точки, которые стоят вдоль тротуара, в конце концов снесут, пообещал префект — когда на рынке займутся строительством второй очереди зданий. «Тогда мы будем договариваться с собственником земли о расширении пешеходной зоны, сделаем ее комфортной» , — отметил он.

Сейчас на рынке меняют палатки, и префектура уже попросила сделать с тыла торговых павильонов заасфальтированный проход к кассам. Предполагается, что пешеходы смогут обходить павильоны с двух сторон, и узкое горлышко исчезнет. «Это то, что мы можем сейчас сделать. А когда завершится реконструкция всего рынка, там все будет нормально» , — пообещал префект.

Новый проход сделают уже через пару месяцев, до конца 2018 года. Такое решение проблемы обсуждали еще в 2016 году и планировали реализовать в 2017-м, но почему-то не получилось. Читатели Zelenograd.ru высказались против: 76% из 400 человек, поучаствоваших в опросе портала, сочли эту идею неудачной, 19% были «за», 6% затруднились с ответом.