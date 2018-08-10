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Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара? 10.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Очередная порция жалоб зеленоградцев на узкий тротуар в зоне высадки автобусов на Крюковской площади возымела действие. Рассказываем, как и когда власти решат эту проблему.

Фото: Zelenograd.ru

Тротуар шириной в несколько метров — между торговыми павильонами Крюковского рынка и проезжей частью в районе Крюковской площади, где находится зона высадки автобусов — вмещает потоки людей, идущих в обе стороны. Кроме того, в самом узком месте неоднократно случались происшествия: автобусы выезжали на тротуар. Пешеходную зону пытались расширить, подвинув часть павильонов, но это не дало заметного эффекта.

Теперь в префектуре пообещали, что еще до конца года к существующему проходу добавят еще один: его сделают позади торговых павильонов, на месте вещевого рынка. Сейчас на рынке меняют палатки и готовы оставить место для пешеходов.

«Узкий тротуар получился, когда реконструировали саму площадь и пространство под эстакадой, чтобы разнести остановки для маршруток, общественного транспорта и парковки для личного транспорта, — рассказал префект Зеленограда Анатолий Смирнов 8 августа на встрече с жителями. — За нами был грех, мы залезли на территорию собственника земли, отрезали часть его земли… Тротуар из-за этого получился минимальным».

Павильоны операторов связи, магазины, аптека и другие торговые точки, которые стоят вдоль тротуара, в конце концов снесут, пообещал префект — когда на рынке займутся строительством второй очереди зданий. «Тогда мы будем договариваться с собственником земли о расширении пешеходной зоны, сделаем ее комфортной» , — отметил он.

Сейчас на рынке меняют палатки, и префектура уже попросила сделать с тыла торговых павильонов заасфальтированный проход к кассам. Предполагается, что пешеходы смогут обходить павильоны с двух сторон, и узкое горлышко исчезнет. «Это то, что мы можем сейчас сделать. А когда завершится реконструкция всего рынка, там все будет нормально» , — пообещал префект.

Новый проход сделают уже через пару месяцев, до конца 2018 года. Такое решение проблемы обсуждали еще в 2016 году и планировали реализовать в 2017-м, но почему-то не получилось. Читатели Zelenograd.ru высказались против: 76% из 400 человек, поучаствоваших в опросе портала, сочли эту идею неудачной, 19% были «за», 6% затруднились с ответом.

Предыстория: как тротуар стал узким

Со времени последней реконструкции Крюковской площадки в 2011 году, когда зону высадки автобусов перенесли к рынку, для пешеходов остался единственный проход от автобусов к кассам и подземным переходам станции Крюково.

Тогда, после расширения проезжей части на Крюковской площади, проход вдоль рынка потерял более двух метров. Проект реорганизации движения был выполнен организацией «Стройпроект АС», которой заказывали и продолжают заказывать разработку большинства проектной документации, связанной с организацией дорожного движения в Зеленограде. Проект был согласован всеми ответственными окружными структурами. Автобусные остановки в ходе работ переносились дважды, пока не пришли к нынешнему варианту. Рейсовые автобусы высаживают людей как раз на узком тротуаре возле рыночных павильонов.

При этом к тротуару примыкал земельный участок, переданный городом ООО «Вит-Сириус» на основании инвестиционного контракта. Инвестор передал эту территорию в субаренду ООО «Зеленоградский рынок», управляющая компания поставила павильоны к тротуару, потому что были договора с арендаторами о торговле именно в этом месте.

Вся реконструкция рынка будет продолжаться минимум до 2020 года. Земельный участок, на котором расположен рынок, передан под строительство торгового комплекса и ресторана — строительные работы планировали начать в октябре 2017 года. Одним из разделов проекта строительства нового ТРЦ является организация дорожного движения и обустройство пешеходных зон.

Разговоры о том, что рынки на Крюковской площади работают временно, до реализации градостроительного плана развития территории вокруг Крюковской площади, начались почти 10 лет назад. В 2010 году рынок вместо постепенного сноса расширился в сторону станции, хотя саму Крюковскую площадь начали освобождать для будущего строительства транспортно-пересадочного узла. В 2015 году «оптимизацию» рынка продлил до 1 января 2017 года в программе комплексного развития Зеленограда. В начале 2016 года на рынке обещали ликвидировать палатки с одеждой, но оставить крытый шатёр с продуктовыми рядами, а также добавить новые крытые павильоны или шатры с отоплением.

Рынки в нестационарных сооружениях должны были прекратить работу с 1 января 2015 года по закону «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», предусматривающему перевод сельхозрынков в капитальные строения. Однако, после введения эмбарго на поставку в Россию некоторых продуктов, Госдума приняла поправки к закону, которые продлили срок действия рынков в некапитальных строениях.

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