В последних числах июля рынок внезапно закрыли — торговлю овощами и фруктами свернули, а покупателей отправляли в шатер ближе к переходу или в ряды у «Иридиума». Сотрудники рынка поясняли, что это делается для замены асфальта и установки новых палаток, ремонт займёт неделю-две.

Действительно, после 7 августа рынок начал работать снова.

«На расчищенной территории поставят новые ряды — не те, страшные, которые были много лет, с начала 90-х, а вполне цивильные» , — пообещал префект Зеленограда Анатолий Смирнов на встрече с жителями 8 августа.

«Что касается торговли сельхозпродукцией, многие привычные уклады изменятся, — сообщил префект и заговорил о продавцах, которые получают места для торговли урожаем с собственных дачных участков. — Может быть, это было не совсем правильно…». «Эти места продолжают выделяться жителям Зеленограда на очень льготных основаниях, они тоже будут благоустроены и облагорожены, — продолжил запрефекта Дмитрий Лавров. — Бабушки, которые в Москве торгуют возле метро, у нас переориентированы на рынок».

По словам префекта, в сентябре на рынке откроется новое здание, и постепенно он обретёт совершенно приличный вид. В здании фермерского рынка тоже будут продавать овощи, фрукты, мясо, рыбу, сыр, молочные изделия. Часть нынешних лотков с Крюковского рынка после открытия первого торгового центра переместится туда. Но, конечно, все торговцы не поместятся — по-прежнему будет уличная торговля, продовольственная и вещевая.

Реконструкция всего Крюковского рынка завершится в 2020 году. Следующие этапы строительства — ресторанный комплекс ближе к ТЦ «Иридиум» и здание торгового центра, которое построят на месте рынка, ближе к станции Крюково, но его проект пока не согласован и сроки строительства пока не определены.

В числе ближайших шагов планируется решить проблему с узким тротуаром, который ведёт от места высадки автобусов — мимо торговых павильонов — к станции Крюково, переходам и кассам.