Следующий этап строительства — ресторанный комплекс. Это будет двухэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, с парковкой на 120 машин и тремя входами для посетителей. Его построят ближе к «Иридиуму» и Крюковской площади — там, где сейчас вдоль дороги стоят торговые павильоны.

Это место неудобно для пешеходов и пассажиров автобусов: в узком проходе постоянно много людей. Решить эту проблему планируют по завершении всей застройки Крюковской площади, которая подразумевает и комплексное благоустройство с пешеходными зонами, новыми подъездными дорогами. Во всяком случае, в предпроектных разработках это предусмотрено.

Третье здание, которое построят на месте рынка, — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Это планы, проект пока не согласован. Он будет расположен ближе к станции Крюково. Сроки строительства пока не определены.