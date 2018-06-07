Первый торговый центр, где разместятся продовольственные ряды, почти достроен — он находится за «Иридиумом». Корреспондент Zelenograd.ru побывал на стройплощадке и узнал, как идет строительство и когда откроется новое здание.
Снаружи здание готово, внутри пока продолжаются строительные и отделочные работы. Предстоит еще сделать полы, выполнить благоустройство — пешеходные дорожки из асфальта и брусчатки и прочие работы. Отдельной парковки не будет — посетители будут пользоваться существующей (за рынком), плюс сделают несколько парковочных мест со стороны улицы Панфилова.
Внутреннее решение здания напоминает торговый шатер — хотя это, конечно, капитальное строение. Дневной свет поступает через стеклянный потолок. Пространство не перегорожено стенами. В здании будет два входа — со стороны рынка и с улицы Панфилова, три туалета — мужской, женский и для инвалидов.
Оставшиеся работы займут немного времени, но потом предстоит госприемка, поэтому точные сроки в компании «Вит-Сириус» (инвестор и застройщик) пока не называют. До конца лета фермерский рынок должен открыться.
Здесь будут продавать овощи, фрукты, мясо, рыбу, сыр, молочные изделия. Часть нынешних лотков с Крюковского рынка после открытия первого торгового центра переместится туда. Но, конечно, все торговцы не поместятся — по-прежнему будет уличная торговля, продовольственная и вещевая.
Следующий этап строительства — ресторанный комплекс. Это будет двухэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, с парковкой на 120 машин и тремя входами для посетителей. Его построят ближе к «Иридиуму» и Крюковской площади — там, где сейчас вдоль дороги стоят торговые павильоны.
Это место неудобно для пешеходов и пассажиров автобусов: в узком проходе постоянно много людей. Решить эту проблему планируют по завершении всей застройки Крюковской площади, которая подразумевает и комплексное благоустройство с пешеходными зонами, новыми подъездными дорогами. Во всяком случае, в предпроектных разработках это предусмотрено.
Третье здание, которое построят на месте рынка, — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Это планы, проект пока не согласован. Он будет расположен ближе к станции Крюково. Сроки строительства пока не определены.
В перспективе открытого рынка в нынешнем виде на Крюковской площади, по идее, быть не должно, только торговля под крышами. Принятый больше 10-ти лет назад федеральный закон «О розничных рынках» предписывал перевести все сельскохозяйственные рынки в капитальные строения или закрыть.
Реконструкция рынков — политика московских властей. «„Дикие“ рынки позорят город и губят репутацию рыночной торговли, — написал мэр Москвы Сергей Собянин. — Ликвидировать „дикие“ рынки было непросто, но мы сделали это. Рынки могут быть достопримечательностью города и предметом гордости для горожан». Мэр отметил, что рынки становятся не только местом покупок, но и общественным пространством — «модным местом».
Конкурс на застройку Крюковской площади еще в 2006 году выиграла компания «Вит-Сириус». Часть земельного участка сдается в аренду под рыночную торговлю. Ранее власти объясняли, что строительство торгового центра не начинается из-за необходимости замены газопровода (он затрагивает территорию рынка), но потом было решено не проводить эти работы.
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