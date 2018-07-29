Торговлю овощами и фруктами свернули от автобусных остановок и вглубь рынка по центральной аллее.

С воскресенья, 29 июля, покупателей, пришедших за плодоовощной продукцией, отправляют в шатер ближе к переходу или в ряды у «Иридиума». В первом в результате случился ажиотаж, а вторых крайне мало.

Сотрудники рынка объяснили, что торговля вернется сюда дней через десять. Сейчас здесь меняют палатки и перекладывают асфальт.