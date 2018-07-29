Торговлю овощами и фруктами свернули от автобусных остановок и вглубь рынка по центральной аллее.
С воскресенья, 29 июля, покупателей, пришедших за плодоовощной продукцией, отправляют в шатер ближе к переходу или в ряды у «Иридиума». В первом в результате случился ажиотаж, а вторых крайне мало.
Сотрудники рынка объяснили, что торговля вернется сюда дней через десять. Сейчас здесь меняют палатки и перекладывают асфальт.
Одна из продавцов посетовала: «Вот сама не знаю, как теперь, пойду сейчас в „Биллу“ за овощами», — поделился с Zelenograd.ru покупатель-очевидец, специально приехавший на Крюковский рынок.
За «Иридиумом» в настоящее время идет строительство первого торгового центра, куда в будущем переместится значительная часть продовольственных рядов с нынешнего рынка.
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