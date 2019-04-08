Шатёр расположен прямо за за торговыми палатками, стоящими на тротуаре — возле них высаживают пассажиров автобусов. Туда частично переместились вещевые ряды, на месте которых начали строить ресторанный комплекс.
Входов и выходов из шатра несколько: возле цветочной палатки (там, где высаживают из автобусов), между палаткой «Пекарня» и павильоном «Продукты», через продуктовый и соединенный с ним вещевой шатёр.
Ранее в администрации рынка говорили, что через этот шатёр можно будет проходить от места высадки из автобусов к станции Крюково — чтобы не толкаться на узком тротуаре между дорогой и палатками.
В принципе, можно, но назвать это «дублером тротуара» нельзя — это не прямой путь, надо поворачивать, проходить через несколько дверей. К тому же, шатёр открыт не круглосуточно, а с 8:00 до 20:00. А на узком проходе между рынком и зоной высадки из автобусов по-прежнему толкучка.
Шатёр также называли временным: павильоны обещали отодвинуть или переставить, когда завершится застройка Крюковской площади. Планируется, что это произойдёт в 2020-м году, когда построят торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров. Пока же между рынком и «Иридиумом» строят ресторанный комплекс площадью 3,5 тысяч кв. метров. После строительства этих зданий Крюковская площадь должна преобразиться — по проекту, здесь устроят подъездные дороги, пешеходные зоны, парковки.
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