Входов и выходов из шатра несколько: возле цветочной палатки (там, где высаживают из автобусов), между палаткой «Пекарня» и павильоном «Продукты», через продуктовый и соединенный с ним вещевой шатёр.

Ранее в администрации рынка говорили, что через этот шатёр можно будет проходить от места высадки из автобусов к станции Крюково — чтобы не толкаться на узком тротуаре между дорогой и палатками.

В принципе, можно, но назвать это «дублером тротуара» нельзя — это не прямой путь, надо поворачивать, проходить через несколько дверей. К тому же, шатёр открыт не круглосуточно, а с 8:00 до 20:00. А на узком проходе между рынком и зоной высадки из автобусов по-прежнему толкучка.