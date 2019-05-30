В бывшем здании магазина «К-Раута» на Ленинградском шоссе, в Елино, откроют гипермаркет новой сети, ориентированной на корпоративных клиентов из малого и среднего бизнеса. Это проект «Леруа Мерлена». Кроме стройматериалов, товаров для ремонта, отделки и декора, здесь будет шоу-рум, зона коворкинга, переговорные, учебный центр и кафе.

Магазины «К-Раута» купила французская сеть «Леруа Мерлен», после того, как финская корпорация Kesko официально объявила об уходе с российского рынка. «Леруа» нашла способ использовать доставшиеся площади — будет развивать новую сеть «Максипро», сообщает «Коммерсантъ. Гипермаркеты откроются в Зеленограде (на самом деле, конечно, рядом) и Мытищах. Конкретные сроки открытия нового магазина не уточняются.

«Максипро» позиционирует себя как комплексную платформу для решения всех задач строительного и эксплуатационного бизнеса. В числе услуг — аренда оборудования ( электроинструментов, спецтехники), повышение квалификации рабочих, лекции и мастер-классы, сток профессиональных товаров, отсрочка платежа за товар, кредиты и рассрочки на индивидуальных условиях. В здании будет коворкинг с рабочими местами, компьютерами, оргтехникой, а также кафе.