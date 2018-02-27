Сеть «К-Раута» продала свои магазины компании «Леруа Мерлен». До лета все строительные гипермаркеты закроют, сейчас магазин на Ленинградском шоссе делает скидки на все товары.

Владелец бренда «К-Раута», финская корпорация Kesko, официально объявил об уходе с российского рынка. «Наши инвестиции в России не оправдали ожиданий, а экспансия за пределы Петербурга и Москвы потребовали бы значительных дополнительных инвестиций», сказал президент корпорации Микко Хеландер. 12 зданий проданы французской компании «Леруа Мерлен». Цена продажи составила около 12 миллиардов рублей (169 млн. евро).

Все магазины «К-Раута» закроются в первом полугодии 2018 года, сообщает сеть на своей странице «ВКонтакте». В самом гипермаркете Zelenograd.ru сказали, что он может закрыться уже в марте.

«Леруа Мерлен» собирается провести во всех бывших магазинах «К-Раута» реконцепцию, которая займет полгода, после чего откроет там свои магазины стройматериалов, отделки, товаров для дома и дачи. Гипермаркет «Леруа Мерлен» расположен практически рядом с «К-Раута» — в Ржавках, рядом с въездом в Зеленоград.

Строительный гипермаркет работал рядом с Зеленоградом, в Елино, с 2012 года.