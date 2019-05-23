1 комментарий
Водители жалуются на эвакуацию машин с Крюковской площади. Они не замечают, что парковка только для такси 23.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Дорожный знак «парковка такси» установлен в углу автостоянки на площади. Автовладельцы просят сделать крупную разметку с эмблемой такси, чтобы место, где нельзя ставить машину, было видно. Незаметностью знака пользуются власти, чтобы эвакуировать автомобили с площади, считают водители.

Нанести крупную эмблему и желательно жёлтого цвета на места таксистов возле неприметного знака попросил префектуру Николай Н. «Особенно возмутило то, что на моих глазах эвакуировали чью-то машину с полупустой парковки в субботний день, — отметил Николай. — Из всех опрошенных мною коренных зеленоградцев (примерно 10 человек) никто не знает про этот знак, они были сильно удивлены и недовольны этим обстоятельством».

Мужчина также предложил сделать новые парковочные места для такси, вдвое сократить площадь стоянки для такси или сделать её в зоне парковки автобусов. Это нужно, считает он, поскольку для частников мест на Крюковской площади не хватает. При этом важно не только поставить знаки, но и разметить эти места — как это делают, например, с местами парковки для инвалидов.

Ранее власти решили разрешить частникам высаживать пассажиров на Крюковской площади под эстакадой. Фактически так давно все и делают, но формально там стоит знак «Остановка запрещена». До 15 октября его поменяют на знак «Стоянка запрещена», чтобы легализовать остановку и высадку. Но потом пассажиру все равно придется идти через площадь с риском попасть под колёса. На вопрос, планируется ли сделать дополнительный пешеходный переход для пассажиров частных авто, в префектуре ответили отрицательно — пока никаких изменений не предвидится. В Центре организации дорожного движения считают, что нужна реконструкция организации движения на всей Крюковской площади.

Какое предложение по парковке такси на Крюковской площади вы поддерживаете?
Заметно выделить места, где можно парковаться только такси
Уменьшить место для стоянки такси или перенести её
Запретить такси парковаться на общей парковке, раз у них есть собственные места
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Обсуждение
Igor K____
Вчера, 22:24
И много там такси?Я имею ввиду,легальных.официальных,с соответствующей раскраской (желтые - Москва,белые с желтой полосой - МО).А не бомбил,которые шашечки купили и их "узаконила" зеленоградская власть.Там таких по пальцам пересчитать,не говоря уж о том,что есть бомбилы с номерами азербайджана
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