Нанести крупную эмблему и желательно жёлтого цвета на места таксистов возле неприметного знака попросил префектуру Николай Н. «Особенно возмутило то, что на моих глазах эвакуировали чью-то машину с полупустой парковки в субботний день, — отметил Николай. — Из всех опрошенных мною коренных зеленоградцев (примерно 10 человек) никто не знает про этот знак, они были сильно удивлены и недовольны этим обстоятельством».

Мужчина также предложил сделать новые парковочные места для такси, вдвое сократить площадь стоянки для такси или сделать её в зоне парковки автобусов. Это нужно, считает он, поскольку для частников мест на Крюковской площади не хватает. При этом важно не только поставить знаки, но и разметить эти места — как это делают, например, с местами парковки для инвалидов.

Ранее власти решили разрешить частникам высаживать пассажиров на Крюковской площади под эстакадой. Фактически так давно все и делают, но формально там стоит знак «Остановка запрещена». До 15 октября его поменяют на знак «Стоянка запрещена», чтобы легализовать остановку и высадку. Но потом пассажиру все равно придется идти через площадь с риском попасть под колёса. На вопрос, планируется ли сделать дополнительный пешеходный переход для пассажиров частных авто, в префектуре ответили отрицательно — пока никаких изменений не предвидится. В Центре организации дорожного движения считают, что нужна реконструкция организации движения на всей Крюковской площади.