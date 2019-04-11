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Под эстакадой на Крюковской площади разрешат высаживать пассажиров из такси и частных машин. Но за их безопасность никто не отвечает 11.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Въезжая на Крюковскую площадь, такси и частники высаживают пассажиров под мостом, а там стоит знак «Остановка запрещена». Власти решили поменять его на знак «Стоянка запрещена», чтобы легализовать остановку и высадку. Но потом пассажиру все равно придется идти через площадь, нарушая правила дорожного движения.

Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения «в целях обеспечения возможности безопасной высадки-посадки пассажиров». Поменять дорожные знаки и сместить дорожную разметку поручено до 15 октября.

Зоны проезда и стоянки автобусов и автомобилей были разделены в 2011 году в ходе реконструкции Крюковской площади. С этого момента такси и частные машины заезжают под Крюковскую эстакаду. Пассажира высаживают на тротуар под мостом, но дальше, куда бы он не направлялся, ему надо перейти проезжую часть. Пешеходных переходов тут нет, поэтому придется идти между стоящих или едущих автобусов.

Нравится ли вам, что разрешили высадку пассажиров в месте, откуда нет пешеходного перехода?
Да, всё равно там ходят
Нет, сначала пусть сделают переход
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