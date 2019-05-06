Пассажиров такси и частных машин разрешили высаживать под Крюковской эстакадой, но дальше они должны идти через площадь к тротуару не по переходу. Специалисты понимают, что это неправильно, но «зебру» делать не будут — по крайней мере, в ближайшем будущем. Пешеходам предлагают делать круг: идти от эстакады к остановками областных автобусов, а затем через переход напротив корпуса 834А — к станции Крюково.



Вот уже несколько лет, въезжая на Крюковскую площадь, такси и частники высаживают пассажиров под мостом, а там стоит знак «Остановка запрещена». Власти решили поменять его на знак «Стоянка запрещена», чтобы легализовать остановку и высадку — поменять знаки и сместить разметку поручено до 15 октября. Проблема в том, что высаживаясь на тротуар под мостом, человек потом должен перейти площадь со стоящими и едущими автобусами, на которой нет перехода.

Есть острая необходимость в таком решении — высаживать пассажиров под эстакадой, — поэтому оно и было принято, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Пассажиры могут идти к станции или на рынок через переход возле магазина «Пятерочка» (это переход через выезд на площадь из проезда внутри 8-го микрорайона, возле места посадки в автобус 400 «поостановочный»). «Понимаем, что им придется сделать круг и вряд ли они будут так ходить», отметили в ЦОДД. Делать «зебру» на автобусной стоянке нецелесообразно, пешеходы будут мешать движению транспорта.



Нарушения ПДД в данном случае нет — пешеходы могут идти, если убедятся в безопасности перехода и в том, что сами не создают помех для движения автобусов. При этом в ЦОДД отметили, что, по-большому счету, нужна полная реконструкция организации движения на Крюковской площади. И в перспективе этим будут заниматься.



Зоны проезда и стоянки автобусов и автомобилей были разделены в 2011 году в ходе реконструкции Крюковской площади. С этого момента такси и частные машины заезжают под Крюковскую эстакаду. Пассажира высаживают на тротуар под мостом, но дальше, куда бы он не направлялся, ему надо перейти проезжую часть.