Оборудование, инвентарь и прочее имущество зеленоградской художественной школы №9 уже вывезли из помещений школы в корпусах 435, 1412 и 1802. Ремонт начинается на этой неделе. Учащиеся пока поработают на пленэре, то есть на открытом воздухе. Ремонт должен закончиться в конце августа.



В перечень работ, в частности, входит модернизация вентиляции и кондиционирования в школьном помещении в корпусе 1802, замена окон в корпусе 435, приспособление помещения в корпусе 1412 для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. «Я буду каждый день контролировать работы, чтобы 20 августа они закончились, и мы смогли въехать в школу», сказал Zelenograd.ru директор ДХШ №9 Роман Фашаян.



Вступительные экзамены прошли в школе 13 мая. Оставшиеся две учебных недели ученики проведут на пленэре — благо, погода позволяет.



Капремонт делают в рамках московского проекта «Искусство детям», предполагающий не только замену старых коммуникаций и перепланировку помещений, но и обновление материальной базы творческих школ. Департамент культуры выделил зеленоградской ДХШ большую муфельную печь для обжига керамики. Её должны установить в корпусе 1802 летом, чтобы в следующем учебном году там открылась студия керамики.

Школа также рассчитывала получить скульптурные станки. Но станки, предложенные департаментом, руководству ДХШ не понравились — «не профессиональные», пояснил директор и скульптор Роман Фашаян. Школа или откажется от этого оборудования, или кому-нибудь его отдаст. А станки Фашаян намерен сделать сам.

Проблемы могут возникнуть с ремонтом помещения в пристройке к корпусу 435. Фасад пристройки, как и в других башнях на Центральном проспекте, будут обновлять в процессе капитального ремонта 17-этажных башен на Центральном проспекте. Капремонт запланирован на этот год, подрядчик определен, но, как стало известно Zelenograd.ru, сроки затягиваются из-за проблем с проектной документацией. Это не помешает внутреннему ремонту помещения художественной школы, но когда и как будут вестись фасадные работы, неизвестно. С администрацией ДХШ этот вопрос никто не обсуждает.

Начинается и капитальный ремонт детской музыкальной школы имени Мусоргского. ДМШ переедет из здания на улице Юности в школу №609 на Яблоневой аллее и в свой филиал в 6 микрорайоне. Работы займут не меньше года.