Здание детской музыкальной школы на улице Юности летом закроется на капитальный ремонт. Занятия перенесут в филиал школы в корпусе 606 и в основной корпус школы №609. Возможно, на целый год.

Капремонт предполагает замену инженерных коммуникаций, ремонт кровли, противопожарные мероприятия, замену мебели и прочие работы. Заниматься в этот период в музшколе нельзя. Часть занятий перенесут в 606-й корпус, где у школы всего 250 квадратных метров. Но 609-я школа готова выделить для юных музыкантов около двух тысяч кв. метров своей площади, сообщили Zelenograd.ru в администрации ДМШ имени Мусоргского. Здесь будут проходить занятия больших коллективов — оркестров, хоров — и частично индивидуальные занятия. Здесь же будут проходить важные мероприятия — экзамены, отчетные концерты.

Корпус 606 жилой, поэтому туда перенесут более-менее тихие индивидуальные и групповые занятия — в частности, гитару и теоретические уроки. Туда же переедет администрация музыкальной школы. Точное расписание занятий на следующий учебный год сейчас в процессе подготовки. Школа рассчитывает, что ремонт займёт не меньше года. Музыкальные инструменты уже начали перевозить.

В перечне работ капремонта и установка забора вокруг музшколы. Это потребует согласования с департаментом природопользования, поскольку школа фактически стоит на опушке леса. Небольшую автостоянку, расположенную справа от входа в школу, планируется сохранить.

Ремонт необходим и потому, что школа строилась 50 лет назад, а за это время изменились стандарты образовательных учреждений. Будет переделана раздевалка, выделена зона ожидания для родителей, на входе в школу поставят турникет — вход будет по карте «Московенок». В концертном зале сделают перепланировку, освещение, косметический ремонт и другие работы.

Капремонт делают в рамках московского проекта «Искусство детям», предполагающий не только замену старых коммуникаций и перепланировку помещений, но и обновление материальной базы творческих школ. В прошлом году в рамках программы отремонтировали филиал ДМШ имени Мусоргского в корпусе 606. Кроме того, школа получила пять литавр, два рояля, четыре фортепиано, 50 оркестровых пультов. В администрации ДМШ отметили, что музыкальные инструменты — вопрос приоритетный, а сами музыкальные классы как-либо менять не планируется, только ставить новую мебель.

Музыкальной школе имени Мусоргского — бывшей 53-й — в этом году исполнилось 50 лет. Это старейшая музшкола Зеленограда. 30 апреля школа отметила юбилей большим концертом в Гнесинке. 21 мая в 17:00 состоится юбилейный концерт в самой ДМШ на улице Юности.