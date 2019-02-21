Юбилейный концерт состоится 30 апреля в 17:30 в Российской академии музыки имени Гнесиных. Выступят коллективы и солисты старейшей зеленоградской музыкальной школы. Вход свободный.
В этом году у школы «золотой» юбилей — 50 лет. Он совпадает и со 180-летием русского композитора Модеста Мусоргского, чьё имя школа носит с 1996 года. Юбилейный концерт решено провести в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Он находится по адресу: Малый Ржевский переулок, дом 1. Ближайшая станция метро — «Арбатская» Филевской линии, также можно дойти пешком от станции «Тверская» по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице — это около 20 минут.
В концерте примут участие камерный и симфонический оркестры школы, младший и старший хор, оркестр русских народных инструментов, ансамбль виолончелистов Celissimo, ансамбли народных инструментов, скрипачей, флейтистов, гусляров, ударных инструментов, капелла мальчиков «Орлята», ансамбль гитаристов «Аккорд», фольклорный ансамбль «Шаркунок», ученики-солисты, детская хореографическая школа «Фуэте», лауреат международных конкурсов, вокалист Александр Симаков.
Детская музыкальная школа №53 открылась в хозблоке в 1 микрорайоне — корпусе 123 — в 1969 году. Тогда там же находилась вечерняя школа общего музыкального образования №40. В 1971-м ДМШ переехала в новое трехэтажное здание на улице Юности. Открылись фортепианное, струнное, народное отделения. В 1972 году был создан духовой оркестр, его организовал директор ДМШ Александр Климов, руководивший школой с 1971 по 2006 год. В 1996 году школе присвоили имя великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Сейчас в музыкальной школе можно учиться по 18 специальностям: хоровое пение, фольклорный ансамбль, фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, гитара, бас-гитара, домра, балалайка, баян, аккордеон, гусли, труба, саксофон, флейта, кларнет, ударные инструменты.
53-ю музыкальную школу знают многие зеленоградцы, многие учились там сами и учили потом своих детей. За эти годы школу закончили более пяти тысяч человек, из них больше двухсот продолжили учебу в средних и высших музыкальных учебных заведениях. Некоторые выпускники школы вернулись в неё работать — это Александр Романенков, Ольга Дьяченко, Сергей Митин, Елена Матвеева, Марина Романенко, Елена Савина, Татьяна Тверскова. Ученики школы неоднократно удостаивались высоких наград московских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, становились стипендиатами правительства Москвы, фондов «Новые имена Москвы» и других.
ДМШ имени Мусоргского дважды занесена в Книгу рекордов Гиннеса. В 2017 году, на праздновании Дня Победы на Поклонной горе состоялось самое массовое исполнение детским духовым оркестром «Гимна Москвы». В составе сводного оркестра играл духовой оркестр зеленоградской музыкальной школы. В 2018 году в главную книгу рекордов внесён ученик школы Всеволод Хмельницкий как человек, играющий на фортепиано со слуховым аппаратом.
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