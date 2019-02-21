В концерте примут участие камерный и симфонический оркестры школы, младший и старший хор, оркестр русских народных инструментов, ансамбль виолончелистов Celissimo, ансамбли народных инструментов, скрипачей, флейтистов, гусляров, ударных инструментов, капелла мальчиков «Орлята», ансамбль гитаристов «Аккорд», фольклорный ансамбль «Шаркунок», ученики-солисты, детская хореографическая школа «Фуэте», лауреат международных конкурсов, вокалист Александр Симаков.

Детская музыкальная школа №53 открылась в хозблоке в 1 микрорайоне — корпусе 123 — в 1969 году. Тогда там же находилась вечерняя школа общего музыкального образования №40. В 1971-м ДМШ переехала в новое трехэтажное здание на улице Юности. Открылись фортепианное, струнное, народное отделения. В 1972 году был создан духовой оркестр, его организовал директор ДМШ Александр Климов, руководивший школой с 1971 по 2006 год. В 1996 году школе присвоили имя великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Сейчас в музыкальной школе можно учиться по 18 специальностям: хоровое пение, фольклорный ансамбль, фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, гитара, бас-гитара, домра, балалайка, баян, аккордеон, гусли, труба, саксофон, флейта, кларнет, ударные инструменты.

53-ю музыкальную школу знают многие зеленоградцы, многие учились там сами и учили потом своих детей. За эти годы школу закончили более пяти тысяч человек, из них больше двухсот продолжили учебу в средних и высших музыкальных учебных заведениях. Некоторые выпускники школы вернулись в неё работать — это Александр Романенков, Ольга Дьяченко, Сергей Митин, Елена Матвеева, Марина Романенко, Елена Савина, Татьяна Тверскова. Ученики школы неоднократно удостаивались высоких наград московских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, становились стипендиатами правительства Москвы, фондов «Новые имена Москвы» и других.

ДМШ имени Мусоргского дважды занесена в Книгу рекордов Гиннеса. В 2017 году, на праздновании Дня Победы на Поклонной горе состоялось самое массовое исполнение детским духовым оркестром «Гимна Москвы». В составе сводного оркестра играл духовой оркестр зеленоградской музыкальной школы. В 2018 году в главную книгу рекордов внесён ученик школы Всеволод Хмельницкий как человек, играющий на фортепиано со слуховым аппаратом.