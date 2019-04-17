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Автобусы до зеленоградских кладбищ продлевают время работы 17.04.2019 ZELENOGRAD.RU

С 15 апреля изменился режим работы двух маршрутов до кладбищ в Зеленограде — № 2Кл и 24.

Укороченный маршрут № 2Кл до городского кладбища отправляется от станции Крюково в 7:22 вместо 8:02. Последний обратный автобус — в 19:32 вместо 17:30.

Последний автобус № 24 от Алабушевского кладбища теперь отправляется в 19:15 вместо 18:30.

Осенью, предположительно с 15 октября, маршруты вернутся к зимнему расписанию. Точную дату изменения режима работы сообщат дополнительно, сказали Zelenograd.ru в «Мосгортрансе».

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