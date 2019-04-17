С 15 апреля изменился режим работы двух маршрутов до кладбищ в Зеленограде — № 2Кл и 24.
Укороченный маршрут № 2Кл до городского кладбища отправляется от станции Крюково в 7:22 вместо 8:02. Последний обратный автобус — в 19:32 вместо 17:30.
Последний автобус № 24 от Алабушевского кладбища теперь отправляется в 19:15 вместо 18:30.
Осенью, предположительно с 15 октября, маршруты вернутся к зимнему расписанию. Точную дату изменения режима работы сообщат дополнительно, сказали Zelenograd.ru в «Мосгортрансе».
«Мы учим ребят инженерному подходу». Как работает детский Клуб автомоделизма и робототехники Партнерский материал
10 проблем, с которыми зеленоградцы чаще всего обращаются к стоматологу. В чем причины и что с ними делать Ответы
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.