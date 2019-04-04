19:00. В Андреевке с семи вечера нет электроснабжения. Случилась авария на подстанции. Обесточена большая часть поселка. Дежурную бригаду МОЭСК вызвали, и она уже работает над устранением аварии. Из-за отключения электроэнергии в андреевских домах исчезло и водоснабжение, поскольку оно напрямую зависит от подачи электропитания. Кто-то застрял в лифтах. Из-за аварии раньше времени закрылся «Ашан».

20:40. Всё без изменений. Местные жители сообщают: «Сидим без света более двух часов».

20:50. Дали свет в 19-м и 20-м домах.

21:00. Включился свет еще в нескольких домах. Постепенно возобновились интернет и телесигнал.

21:05. Возобновляется электроснабжение в доме № 28.

21:10. По сообщениям местных жителей, свет включился практически везде.

21:20. Жильцы домов 30 и 31, 31б сообщали, что у них электричества всё еще нет.

22:24. В доме 31б наконец тоже появился свет.

По рассказам андреевцев, электричество в поселке отключают минимум раз в месяц, но обычно не более чем на час. В этот раз, 4 апреля, некоторые дома остались без света более чем на два часа. Авария произошла около семи вечера в четверг, 4 апреля.