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Из-за аварии на подстанции в Голубом пропали свет и вода 11.04.2019 ZELENOGRAD.RU

В новых домах в деревне Голубое в восьмом часу вечера пропало электричество, сообщили местные жители. Люди остались без света и воды на неопределенное время из-за аварии на подстанции. Кто-то надолго застрял в лифте.

В ближайшее время дома постепенно начнут запитывать по резервной электролинии, сообщили Zelenograd.ru в диспетчерской около половины десятого. Однако к 23 часам в Тверецком проезде света и воды по-прежнему не было. Следом должны ремонтировать участок, на котором произошла авария, но когда и сколько времени это займет, в диспетчерской не смогли ответить.

Такая же ситуация была 4 апреля в Андреевке. Некоторые дома оказались без света и воды более чем на три часа.

Проблема для жителей Андреевки и Голубого еще в том, что, когда пропадает электроснабжение, то отключаются и насосные станции, подающие воду в дома. Электричество в Андреевке подавали поэтапно. Последствия аварии устраняли и на следующий день.

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