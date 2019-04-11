В новых домах в деревне Голубое в восьмом часу вечера пропало электричество, сообщили местные жители. Люди остались без света и воды на неопределенное время из-за аварии на подстанции. Кто-то надолго застрял в лифте.
В ближайшее время дома постепенно начнут запитывать по резервной электролинии, сообщили Zelenograd.ru в диспетчерской около половины десятого. Однако к 23 часам в Тверецком проезде света и воды по-прежнему не было. Следом должны ремонтировать участок, на котором произошла авария, но когда и сколько времени это займет, в диспетчерской не смогли ответить.
Такая же ситуация была 4 апреля в Андреевке. Некоторые дома оказались без света и воды более чем на три часа.
Проблема для жителей Андреевки и Голубого еще в том, что, когда пропадает электроснабжение, то отключаются и насосные станции, подающие воду в дома. Электричество в Андреевке подавали поэтапно. Последствия аварии устраняли и на следующий день.
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