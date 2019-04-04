Кроме того, на территории «Пансионата» возвели новые помещения для работников. После переоборудования станцию освятил настоятель Храма Свт. Филарета Московского иерей Александр Безруков, сообщает зеленоградская префектура.

«В настоящее время станция оснащена всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи до приезда скорой и, главное, — высококвалифицированными специалистами-спасателями» , — отметил начальник поисково-спасательной станции Андрей Болтенков.

В прошлом году не обошлось без утонувших. Спасатели не всегда успевают вытащить тех, кто купается вне разрешенного места и в пьяном виде.