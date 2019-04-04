За два месяца до открытия купального сезона обновилась поисково-спасательная станция «Пансионат» — завезли оборудование, отстроили помещения.
Для предотвращения несчастных случаев спасатели не только ежедневно дежурят на южном берегу Школьного озера, но и патрулируют его на судне на воздушной подушке. Одно из таких — «Славир-6» — новинка в арсенале бригады.
Кроме того, на территории «Пансионата» возвели новые помещения для работников. После переоборудования станцию освятил настоятель Храма Свт. Филарета Московского иерей Александр Безруков, сообщает зеленоградская префектура.
«В настоящее время станция оснащена всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи до приезда скорой и, главное, — высококвалифицированными специалистами-спасателями» , — отметил начальник поисково-спасательной станции Андрей Болтенков.
В прошлом году не обошлось без утонувших. Спасатели не всегда успевают вытащить тех, кто купается вне разрешенного места и в пьяном виде.
Напишите в комментариях или на 10mkr@zelenograd.ru, чего не хватает на Школьном озере для комфортного отдыха?
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