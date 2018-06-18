Прохожие заметили тонущего в Школьном озере человека вне зоны, разрешенной для купания, и сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели извлекли мужчину со дна водоема в 30 метрах от берега. Попытки «скорой» реанимировать утопленника результата не дали, мужчина уже скончался. По заключению медиков утонувший, 54-летний житель Воронежа, на момент смерти находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагический инцидент произошел в субботу, 16 июня, около двух часов дня. На следующий день, 17 июня, примерно в 20:45 в 70 метрах от берега сотрудники МЧС спасли из Школьного озера тонущего 22-летнего зеленоградца, который также купался в запрещенной для купания зоне. Бригада «скорой» осмотрела молодого человека на месте, от дальнейшей медицинской помощи купальщик отказался. Признаков алкогольного опьянения у пострадавшего не обнаружили, рассказали Zelenograd.ru в МЧС.

Напомним, с 9 июня Школьное озеро и Большой городской пруд закрыты для купания по микробиологическим показателям.