Роспотребнадзор запретил купаться в Большом городском пруду и Школьном озере из-за найденных в воде бактерий. Об этом гласят бумажные объявления от имени «Жилищников» при входе на пляжи. Таким образом, в Зеленограде осталась единственная зона отдыха с купанием — Черное озеро.

Заходить в Большой городской пруд и Школьное озеро не стоит, пока вода не станет безопасной. Когда это произойдет, Роспотребнадзор не уточняет. Например, в 2017 году городской пруд стал непригодным для купания с 21 июля и до конца сезона, а в августе 2016-го его закрывали на неделю.

Нынешнее состояние водоемов никак не связано с недавним химическим загрязнением реки Сходни, сказали Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. Перед Школьным озером река уходит в подземный коллектор и выходит на поверхность уже за ним, где принимает слева Болдов ручей как приток, но перед городским прудом вновь уходит в коллектор, обходя его стороной.

Роспотребнадзор ежедневно берет пробы из водоемов. Накануне праздничных выходных, 9 июня, анализы воды оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям. Несмотря на разосланное зеленоградским ведомством предупреждение, официальная информация не появилась на сайте столичного органа, местных управ, а также префектуры и на исходе 13 июня.