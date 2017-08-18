Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Где можно купаться в Зеленограде в ближайшие выходные 18.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Доступными для купания остаются Школьное и Черное озера. Большой городской пруд по-прежнему закрыт для купания.

В ближайшие выходные прогнозируют малооблачную погоду с температурой воздуха днем до 28 градусов тепла по Цельсию.

Напомним, Большой городской пруд, называемый в народе «Ангстрем», закрыли для купания 21 июля из-за негативных результатов анализа воды по микробиологическим показателям. Как предупредили Zelenkgrad.ru в Роспотребнадзоре, запрет может продлиться до конца купального сезона. Еще раньше ангстремовский пляж стал недоступен из-за благоустройства территории.

Малодоступным из-за реконструкции зоны отдыха стал и пляж Черного озера. Однако вода в водоеме пригодна для купания.

Единственной доступной купальной зоной в Зеленограде остается Школьное озеро, расположенное в 10-м микрорайоне Зеленограда.

 Реклама
«ДачаЗел» дарит скидку до 50% на железобетонный фундамент. Объявления
Новый, веселый способ добраться до любимого мероприятия и обратно домой Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Станьте красивыми в Студии красоты «Никор». (в ТЦ "Зеленоградский" ) Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Оставь отзыв
Медцентр открыт.

Получи подарок
на выбор .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Оставь отзыв
Медцентр открыт.

Получи подарок
на выбор .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама