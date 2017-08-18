Доступными для купания остаются Школьное и Черное озера. Большой городской пруд по-прежнему закрыт для купания.
В ближайшие выходные прогнозируют малооблачную погоду с температурой воздуха днем до 28 градусов тепла по Цельсию.
Напомним, Большой городской пруд, называемый в народе «Ангстрем», закрыли для купания 21 июля из-за негативных результатов анализа воды по микробиологическим показателям. Как предупредили Zelenkgrad.ru в Роспотребнадзоре, запрет может продлиться до конца купального сезона. Еще раньше ангстремовский пляж стал недоступен из-за благоустройства территории.
Малодоступным из-за реконструкции зоны отдыха стал и пляж Черного озера. Однако вода в водоеме пригодна для купания.
Единственной доступной купальной зоной в Зеленограде остается Школьное озеро, расположенное в 10-м микрорайоне Зеленограда.
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