Доступными для купания остаются Школьное и Черное озера. Большой городской пруд по-прежнему закрыт для купания.

В ближайшие выходные прогнозируют малооблачную погоду с температурой воздуха днем до 28 градусов тепла по Цельсию.

Напомним, Большой городской пруд, называемый в народе «Ангстрем», закрыли для купания 21 июля из-за негативных результатов анализа воды по микробиологическим показателям. Как предупредили Zelenkgrad.ru в Роспотребнадзоре, запрет может продлиться до конца купального сезона. Еще раньше ангстремовский пляж стал недоступен из-за благоустройства территории.

Малодоступным из-за реконструкции зоны отдыха стал и пляж Черного озера. Однако вода в водоеме пригодна для купания.

Единственной доступной купальной зоной в Зеленограде остается Школьное озеро, расположенное в 10-м микрорайоне Зеленограда.