Инцидент произошёл в управе 29 января — там проводился показ проекта строительства двух сквозных проездов в 3-м микрорайоне. Нашумевший проект вызвал массовое недовольство местных жителей. Наталья Т. увидела в журнале учета посетителей слушаний множество подписей «за» и поделилась своим удивлением с юристом управы Константином Тимофеевым.

Дальше, как рассказала Наталья: «Начинаю читать то, под чем я расписываюсь, что написано в табличке в журнале, и юрист говорит: «Не надо читать — напишите тут и здесь». «Позвольте, я должна знать, под чем я расписываюсь, и вы, как юрист, должны это понимать». После чего юрист развернулся, направился в коридор и, походя, сказал: «Тупая сучка».

Наталья в тот же день написала заявление на имя главы управы о произошедшем с просьбой разобраться и принять меры к сотруднику. С большими усилиями добилась, чтобы бумагу в управе приняли и присвоили ей входящий номер.

Прошло больше месяца (по закону, на ответ жителям управе даётся 30 дней), но ответа женщина не получила. 4 марта она написала заявление в правительство Москвы, приложив фото своего обращения в управу. Из мэрии письмо спустили в префектуру.

2 апреля пришел ответ. «Исследованы все обстоятельства» — опрошены юрист и «иные лица, находившиеся в непосредственной близости». Резюме: «Установить факт неэтичного поведения сотрудника управы не представляется возможным». Подавляющее большинство наших читателей, принявших участие в опросе, верят, что описанная история была на самом деле.

Также в ответе сказано, что проведен «дополнительный инструктаж по неукоснительному соблюдению Кодекса этики и служебного поведения госслужащих».