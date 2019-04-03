Российский президент Владимир Путин 3 апреля открыл в индустриальном парке «Есипово» под Зеленоградом завод по сборке автомобилей Mercedes.

До завода президентский кортеж ехал по Ленинградскому шоссе в общем потоке. Вопреки опасениям автомобилистов, трассу не перекрывали и никаких затруднений в движении не было. Более того, на пути следования кортежа с обочин убрали все треножные камеры фиксации нарушений ПДД, поделились наблюдением водители в соцсетях.

На торжественное мероприятие глава государства прибыл на Aurus Senat Limousine — гордости отечественного автопрома, въехав на нем прямо в цех нового завода. Aurus стал президентским автомобилем чуть менее года назад, раньше Путин использовал Mercedes. И все еще иногда им пользуется, признался российский лидер на открытии.