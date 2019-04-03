Российский президент Владимир Путин 3 апреля открыл в индустриальном парке «Есипово» под Зеленоградом завод по сборке автомобилей Mercedes.
До завода президентский кортеж ехал по Ленинградскому шоссе в общем потоке. Вопреки опасениям автомобилистов, трассу не перекрывали и никаких затруднений в движении не было. Более того, на пути следования кортежа с обочин убрали все треножные камеры фиксации нарушений ПДД, поделились наблюдением водители в соцсетях.
На торжественное мероприятие глава государства прибыл на Aurus Senat Limousine — гордости отечественного автопрома, въехав на нем прямо в цех нового завода. Aurus стал президентским автомобилем чуть менее года назад, раньше Путин использовал Mercedes. И все еще иногда им пользуется, признался российский лидер на открытии.
Путин на своём Aurus заехал на новый завод Mercedes pic.twitter.com/mYjtKgLTrf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 апреля 2019 г.
Во время визита Путин осмотрел инновационную конвейерную линию, на которой можно производить одновременно несколько автомобильных платформ. Посетил кузовной цех, где проходят сварочные работы. Увидел монтажную линию, где идет непосредственно сборка автомобилей, и в том числе рабочее пространство, где нижняя ходовая часть автомобиля соединяется с кузовом Заодно узнал, что рабочие называют этот процесс «свадьба». Также президент посетил тестовый участок, где происходит контроль качества и испытание готовых автомобилей, и кратко пообщался с несколькими работниками завода.
В конце экскурсии Путина попросили оставить автограф на одном из выпущенных новым заводом автомобилей, передает РИА Новости.
Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 апреля 2019 г.
Строительство своего первого в России завода с производством полного цикла немецкий автоконцерн Daimler начал в июне 2017 года. Завод называется «Московия». По специальному инвестконтракту производство получило значительные налоговые льготы. Например, по налогу на прибыль предусмотрено снижение ставки налога на 10 лет с момента получения первой прибыли.
«Так, до конца 2025 года ставка налога составит 0%, с 2026 по 2028 годы — 10%, с 2029 года — 13,5%. При этом производству может быть предоставлена льгота в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5 п.п. на 10 лет с момента начала выпуска продукции. Кроме того, имущество, созданное в рамках проекта, освобождается от налогообложения на 10 лет», — пишет «Интерфакс».
За производство отвечает специально созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» с генеральным директором Акселем Бензе.
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