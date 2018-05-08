В интернете бурно обсуждают новый лимузин Путина, в том числе его госномер В776УС77. Несколько источников распространили информацию, что номер закреплен за автомобилем из Зеленограда. Разбираемся, правда это или нет.
Получается, что номер закреплен за автомобилем Daewoo Sens, принадлежащим некоему Сазонову Фоме Денисовичу. Однако имя и телефон на регистрационной карточке, которую выдал один из поисковых сервисов, похожи на фейк: ни человек с таким именем, ни мобильный, судя по доступным данным, не существуют.
До недавнего времени В776УС77 числился в базе ГИБДД за ржавой «Волгой» — ГАЗ-3110 1998 года выпуска. Фото «старушки» появилось на профильном сайте в феврале 2014 года в разделе «брошенные ТС». По словам бывшего владельца авто, он снял «Волгу» с учета и сдал в утиль вместе с номером, пишет «МК». А «после утилизации ГИБДД могла выдать освободившийся госномер по требованию ФСО, которой по тем или иным причинам мог понадобиться номер с 77-м регионом», уточняет Gazeta.ru.
В свою очередь, Lenta.ru настаивает, что позже номерной знак все же действительно был «закреплен за седаном Daewoo Sens, принадлежащим жителю Зеленограда». Издание уточняет также: «эта марка автомобиля известна в России как Lanos, а под названием Sens производилась на Украине». Со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Лента» рассказывает, что «31 марта 2016 года номерной знак В776УС77 был возвращен в единую базу данных» и мог достаться любому автомобилисту. Тогда как дата регистрации за «зеленоградцем» — 13 октября 2016 года.
Мы проверили ресурс, выдавший информацию о якобы нынешнем владельце «президентского» госномера автомобиля. Взяли номер сотрудника Zelenograd.ru и получили в ответ данные, абсолютно не соответствующие действительности.
Как бы то ни было, сейчас номер В776УС77 висит на лимузине российского президента. Автомобиль является новейшей отечественной разработкой из серии «Кортеж». 7 мая Владимир Путин впервые протестировал его, проследовав в качестве пассажира на заднем сиденье на свою четвертую инаугурацию: от Первого корпуса Кремля, где находится рабочий кабинет, до Большого Кремлевского дворца — места проведения церемонии.
В ближайшем будущем планируется запустить серийное производство автомобилей проекта «Кортеж» под официальным брендом Aurus. Название представляет собой сочетание слов Aurum (золото) и Russia. В розничной продаже автомобили появятся предположительно в 2019 году по цене более 10 миллионов рублей каждый.
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