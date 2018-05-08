В свою очередь, Lenta.ru настаивает, что позже номерной знак все же действительно был «закреплен за седаном Daewoo Sens, принадлежащим жителю Зеленограда». Издание уточняет также: «эта марка автомобиля известна в России как Lanos, а под названием Sens производилась на Украине». Со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Лента» рассказывает, что «31 марта 2016 года номерной знак В776УС77 был возвращен в единую базу данных» и мог достаться любому автомобилисту. Тогда как дата регистрации за «зеленоградцем» — 13 октября 2016 года.

Мы проверили ресурс, выдавший информацию о якобы нынешнем владельце «президентского» госномера автомобиля. Взяли номер сотрудника Zelenograd.ru и получили в ответ данные, абсолютно не соответствующие действительности.

Как бы то ни было, сейчас номер В776УС77 висит на лимузине российского президента. Автомобиль является новейшей отечественной разработкой из серии «Кортеж». 7 мая Владимир Путин впервые протестировал его, проследовав в качестве пассажира на заднем сиденье на свою четвертую инаугурацию: от Первого корпуса Кремля, где находится рабочий кабинет, до Большого Кремлевского дворца — места проведения церемонии.