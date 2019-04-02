Символическая закладка первого камня автомобильного завода «Мерседес-бенц» рядом с Зеленоградом состоялась 20 июня 2017 года. Эта дата считается началом строительства. Производство в Есипово занимает земельный участок площадью 85 гектаров. С расчетом на расширение здесь зарезервировали дополнительные участки для «Мерседес-бенц» и его партнеров.

В настоящий момент проектная мощность завода — 25 тысяч автомобилей в год. На старте проекта говорили о 20 тысячах, теперь, по версии «РБК-автоньюс», производство может достичь 30 тысяч. При полной загрузке завод дает более тысячи рабочих мест (изначально говорили о полутора тысячах). В настоящее время около 30 процентов персонала — жители близлежащих населенных пунктов, в том числе из Зеленограда.

Основные рабочие кадры для завода готовит солнечногорский корпус колледжа «Подмосковье», где оборудовали специальные мастерские. Ученики примут участие в церемонии открытия предприятия вместе с президентом.

Во время визита «глава государства осмотрит конвейерную линию, смонтированную по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0», — сообщает пресс-центр Кремля. Этот принцип позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ, а технология предшествует этапу самообучения машин.

Локальное производство начнут с «интеллектуального» седана Е-класса бизнес-класса, частично способного на автономное вождение. Постепенно здесь планируют выпускать внедорожники GLE, GLC и GLS.

Инвестиции российского представителя концерна — «Мерседес-Бенц РУС» в этот проект составили 250 миллионов евро.