Три брата появились на свет в зеленоградском перинатальном центре на прошлой неделе. Медики присматривали за мамой малышей всю беременность. Заранее, за месяц до родов, положили ее в клинику.
Врачи решили делать кесарево сечение, чтобы не рисковать здоровьем молодой мамы и детей. Уже назначили дату, время, всё подготовили. Но делать его пришлось на несколько часов раньше. «Мальчишки решили не дожидаться положенного срока и ночью накануне операции поспешили выбраться на свет», — рассказал в своем блоге в «Фейсбуке» главный врач горбольницы Олег Гриднев.
Первого малыша весом 1 940 граммов приняли в 02:12. Следом родились два его брата весом 2 130 и 2 450 граммов.
Мама быстро восстанавливается. Новорожденных сначала направили в отделение реанимации и интенсивной терапии под наблюдение специалистов. Теперь уже всю семью перевели в отделение патологии для новорожденных и недоношенных детей, где женщина с малышами набираются сил. Сейчас они все готовятся к выписке.
Это вторая тройня с того дня, как в Зеленограде открылся новый родильный комплекс. Предыдущие малыши родились в ноябре 2015 года, уточнили в горбольнице.
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